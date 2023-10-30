В Севастополе сработала ПВО Развожаев сообщил о работе системы ПВО в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности, — написал он.

До этого 30 октября Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе. Жителям многоквартирных домов посоветовали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Также рекомендовано укрыться в комнатах с несущими стенами, собрать необходимые документы, мобильные телефоны и деньги. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, в Севастополе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, о чем предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Развожаев писал, что российские силы РЭБ перехватили беспилотный летательный аппарат под Севастополем. По его словам, БПЛА посадили в пригороде, он не причинил никаких разрушений. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.

Ранее губернатор Севастополя объяснил природу громких звуков, которые были слышны в городе. По словам Развожаева, шум доносился с внешнего рейда, где Черноморский флот России отбивал возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.