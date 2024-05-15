В Севастополе сработала ПВО, Крымский мост перекрыли Развожаев: в Севастополе сработала ПВО, сбито несколько ракет ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, уже сбиты несколько ракет, а все службы приведены в состояние боевой готовности. Он попросил граждан сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях или безопасны местах. Также известно, что власти полуострова временно перекрыли Крымский мост.

Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, — написал глава Севастополя.

По предварительной информации Развожаева, силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. В районе села Полюшко потушен пожар, возникший в результате падения осколков, рассказал глава Севастополя. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы, уточнил он.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение машин по транспортному переходу через Керченский пролив временно перекрыто. Находящихся на Крымском мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 14 мая заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским вооружением. Он объяснил это тем, что королевство считает полуостров территорией Украины.

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, намекнув на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень он также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты».

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность. По его словам, для России подобные заявления не новость. Он добавил, что российские специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры.