В Севастополе сообщили о падении обломков беспилотника на частный дом Развожаев: обломки сбитого БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Обломки одного из сбитых беспилотников, пытавшихся атаковать Севастополь, упали на крышу частного дома, что привело к возгоранию, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале со ссылкой на данные спасателей. О пострадавших не сообщается.

По данным Спасательной службы Севастополя обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания, — сообщил Развожаев.

Он также добавил, что все службы продолжают осуществлять контроль обстановки.

Чуть ранее этим утром Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. В результате сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников.

В ночь на 30 октября Развожаев предупредил местных жителей, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло рано утром. Другие подробности не приводятся. Предыдущая атака на регион произошла в ночь на 29 октября. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.