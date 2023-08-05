Власти Севастополя сообщили о приближении надводного дрона Развожаев: в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram. По его словам, БПЛА продолжает свое движение. В связи с этим спецслужбами было принято решение об ограничении движения кораблей из Балаклавы на пляжи и обратно. Развожаев добавил, что власти не будут проводить эвакуацию людей в прибрежной полосе, так как ситуация находится под контролем.

В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению, — написал он.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе поврежден гражданский российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471.

В результате взрыва погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал фотографии поврежденного танкера. На них видно залитое водой машинное отделение. Также выбиты стекла на капитанском мостике и повреждена часть обшивки корабля. Кроме того, в Сети появилось видео удара по танкеру. Минобороны РФ подлинность фото и видео не подтверждало.