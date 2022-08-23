В Севастополе снова сработала система ПВО Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе системы ПВО

Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом вновь сработала система ПВО. В своём Telegram-канале он написал, что над морем продолжают сбивать беспилотники.

Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет, — написал Развожаев.

Это уже второе сообщение о срабатывании системы ПВО над морем в Севасатополе за вторник, 23 августа. Ранее Развожаев также сообщил, что был сбит беспилотник.

Система ПВЛ сработала в Севастополе и днём ранее. На большой высоте был сбит БПЛА, поэтому звук был слышен в разных частях города. Глава Севастополя отметил, что в случае реальной опасности сработает городское оповещение по всем каналам связи.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО в городе срабатывают четвёртый день подряд. Ракеты сбили объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории. Глава города обратился к жителям с напоминанием о публикации видео работы ПВО без привязки к местности.