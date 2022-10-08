В Севастополе снимают ограничения на продажу продуктов и топлива

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В Севастополе решили снять все ограничения на продажу продуктов и топлива, сообщил местный губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале. По его словам, логистические цепочки поставок топлива и бакалеи проложены через подконтрольные России территории.

Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет, — написал Развозжаев.

Губернатор отметил, что прокуратура продолжит тщательно следить за попытками спекуляции и будет держать под контролем уровень цен.

Такие моменты будут жестко пресекаться, — заверил он.

Ранее Развозжаев писал, что жители региона стали скупать бензин канистрами и во избежание искусственного ажиотажа власти приняли решение временно запретить продажу топлива в канистры. По словам губернатора, запасов бензина в Севастополе хватит на 40 суток. Он добавил, что ограничения также вводятся на отпуск продовольствия.

Местные жители начали закупаться после взрыва на Крымском мосту. В связи с ЧП движение по переправе на время прекращено. Уничтожено два автомобильных пролета. Время восстановления движения неизвестно.