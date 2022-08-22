В Севастополе системы ПВО предотвратили удар по городу Губернатор Севастополя: ПВО сбили пролетающий над городом беспилотник

Фото: Министерство обороны РФ

Вечером 22 августа над Севастополем сработала система противовоздушной обороны, был сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев. Летательный аппарат был сбит на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города.

В 18:15 (время совпадает с московским) в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города, — написал Развозжаев.

Глава региона попросил не записывать и не выкладывать видео с работой ПВО или хотя бы не сообщать о местах съемки. Развозжаев также призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что в случае реальной опасности сработает городское оповещение по всем каналам связи.

Накануне вечером Развожаев заявил, что в городе системы ПВО отработали четвертый день подряд. По его словам, ракеты сбили объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории. Глава города обратился к жителям с напоминанием о публикации видео работы ПВО без привязки к местности.