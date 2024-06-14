В Севастополе силовики ищут убийцу Сатаны Полиция в Севастополе ищет убийцу черного кота по кличке Сатана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе правоохранители ищут мужчину, который убивает животных из огнестрельного оружия, сообщает портал ForPost. Разбирательство началось после убийства черного кота по кличке Сатана. Неизвестный выстрелил в кота на проезде Рубежном 5 июня. По словам владельца кота Константина, его питомец был тихим и его любил весь двор. Он подчеркнул, что этот случай расправы над животными в этой местности уже не первый.

Не выпускайте своих питомцев на улицу без присмотра. Вчера ночью <...> был застрелен мой лучший друг кот Сатана, который прожил со мной свою счастливую жизнь — семь лет. Он был контактный и не агрессивный, любимец двора и нашего района. Кот был застрелен исподтишка, в спину, из пневмооружия, и на этом переулке это не первый случай, — рассказал владелец погибшего животного.

По словам Константина, люди уже находили застреленных птиц и подстреленных котов в этом районе.

В пресс-службе УМВД Севастополя журналистам подтвердили, что сейчас проводятся экспертизы с телом убитого животного, а также все прочие действия, необходимые для установления конкретного преступника и всех обстоятельств инцидента. Уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными».

Telegram-канал «Подслушано Севастополь | Новости» пишет, что после общественного резонанса владельцу кота позвонил прокурор Гагаринского района и сказал, что лично проконтролирует это дело.

Ранее в городе Бийске местный житель приговорен к трем годам условно за то, что на глазах у ребенка убил кота в 2020 году. Мужчина начал избивать животное в подъезде, а после продолжил бить его на улице.