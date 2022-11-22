Российские ПВО сбили два беспилотника в Севастополе Губернатор Развожаев: система ПВО сбила два беспилотника над Севастополем

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В Севастополе сработала система ПВО, было сбито два беспилотника, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что на крымский полуостров «идет атака беспилотников». По его сведениям, гражданские объекты не пострадали.

Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности, — написал он.

29 октября Развожаев рассказывал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, объекты на территории города не были повреждены. Губернатор призывал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркивал, что ситуация находится под контролем.

22 октября губернатор города сообщил, что в Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планировали размещать в подвалах. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.