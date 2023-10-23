В Севастополе проведут учения с реактивными бомбометами Развожаев предупредил жителей Севастополя об учениях с реактивными бомбометами

Фото: МО РФ

Военные учения с применением реактивных бомбометов пройдут в Севастополе утром в понедельник, 23 октября, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, они были организованы Черноморским флотом. Жителей города просят не пугаться громких звуков. Развожаев также подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная обстановка.

Ориентировочно до 08:30 в районе Северного и Южного молов — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов, — написал губернатор.

Учения с применением реактивных бомбометов проводятся в Севастополе не в первый раз. Последние такие мероприятия прошли в городе утром 17 октября. Губернатор предупредил, что из-за работы бомбометов в городе «будет громко».

Михаил Развожаев ранее заявил, что украинские паблики в социальных сетях и мессенджерах пытаются держать свою аудиторию в напряжении, распространяя ложную информацию о ситуации в Севастополе. Так, в минувшее воскресенье, 22 октября, в Сети появилась информация о взрывах в городе, не соответствующая действительности. Кроме того, украинские сообщества в соцсетях распространяли слухи о работе российских систем ПВО, однако и они оказались фейком. Губернатор призвал жителей города доверять только проверенной информации из официальных источников.