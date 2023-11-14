В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Яна Суханова Развожаев: в Севастополе похоронили начштаба 810-й бригады морпехов Суханова

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В Севастополе похоронили погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев. По словам главы региона, под руководством Суханова подразделение брало под контроль Мариуполь и завод «Азовсталь».

Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями, — рассказал Развожаев.

Губернатор привел слова сослуживцев о Суханове, которые уверяли, что о таком командире можно только мечтать. Рядом с подполковником был похоронен рядовой Артем Клягин. Уроженец Крыма заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции летом 2022 года. Службу проходил в 810-й бригаде морской пехоты ЧФ.

Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела, — отметил губернатор.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что состояние мужчины, пострадавшего в результате падения обломков украинского беспилотника во дворе частного дома в селе Орловка, оценивается как стабильное. По словам городского главы, мужчина продолжает оставаться в реанимации.