В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Город Севастополь

Власти Севастополя продлила на 15 дней действие высокого уровня террористической опасности, передает ТАСС со ссылкой на городское правительство. Режим был введен 31 июля после того, как на штаб Черноморского флота с центре Севастополя была произведена попытка атаки.

Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 11 января 2023 года сроком на 15 суток до 18:00 26 января, — говорится в сообщении.

Всего в России есть три уровня террористической угрозы. Повышенный («синий») устанавливают, если есть информация о возможности совершения теракта. Высокий («желтый») — если такая информация подтверждена. Критический («красный») — когда теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его угрозу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. По его словам, город атаковали, несмотря на Рождество.

В свою очередь пресс-служба компании «Ростех» сообщила, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания. Сейчас наращиваются темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники.