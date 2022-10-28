В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

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Высокий «желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 12 ноября, сообщили в правительстве города. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.

Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 28 октября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 12 ноября 2022 г., — говорится в сообщении.

22 октября губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в подъездах домов установят навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища. Их планируют размещать в подвалах. Он также проинспектировал состояние укрытий в городе. Развожаев выразил надежду, что использовать подвалы в качестве укрытий не придется.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что после введения среднего уровня реагирования на полуострове взяты под охрану дополнительно еще 45 важных объектов. При этом он выразил надежду, что новыми методами реагирования местные власти «никогда не воспользуются на месте».