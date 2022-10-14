В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности В Севастополе до 28 октября продлили желтый уровень террористической опасности

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Власти Севастополя продлили желтый уровень террористической опасности до 28 октября, говорится на сайте областной администрации. Подчеркивается, что правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 13 октября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 28 октября 2022 г, — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовано контролировать ситуацию вокруг себя, особенно в транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности или полиции.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности ввел глава Крыма Сергей Аксенов в прилегающих к Крымскому мосту Керчи и Ленинском районе. Он будет действовать до 23 октября.

8 октября СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, есть погибшие.