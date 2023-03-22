В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Вид на набережную Севастополя

В Севастопольской бухте временно приостановлено движение катеров и паромов, сообщило ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в своем Telegram-канале. Для пассажиров организуется компенсационный маршрут по суше.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах в небе над Севастополем. Предполагается, что сработали системы ПВО. По данным канала, в момент взрывов беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря и взял курс на базу в Италии. Минобороны России эту информацию не прокомментировало.