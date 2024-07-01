В Севастополе появится новый сигнал об опасности «Баллистика»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Севастополя ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны ВСУ — «Баллистика», сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Это решение было принято на заседании заксобрания города.

Он напомнил, что 23 июня Украина совершила удар по гражданскому населению Севастополя баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями. По словам Развожаева, жителям города предоставляется до 30 минут на поиск укрытия в случае атаки ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что угроза удара баллистическими ракетами оставляет очень мало времени для реагирования, поэтому каждый должен немедленно найти безопасное место.

Губернатор отметил, что сигнал воздушной тревоги все еще действует, но теперь будет также объявляться и баллистическая опасность. Для эффективной передачи информации записаны новые видеоролики, которые будут транслироваться по всем каналам связи.

Водолазы МЧС ранее обнаружили два неразорвавшихся кассетных боеприпаса в водах севастопольского пляжа Учкуевка. Специалисты смогли найти всего три суббоеприпаса. В региональном ГУ МЧС уточнили, их уничтожат на месте. На территории работали 19 сотрудников группы подводного разминирования, три автомобиля и плавсредства.

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю 23 июня. В результате теракта погибли четверо, среди них — двое детей. Еще 124 человека пострадали, среди них 27 детей.