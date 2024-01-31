В Севастополе поразили воздушную цель Развожаев: силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили воздушную цель, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, обломки упали на пустыре. На место происшествия уже выдвинулись все оперативные службы.

В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы. Продолжается контроль обстановки, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинской армии на село Таволжанка в Шебекинском городском округе. По его словам, дроны-камикадзе ВСУ повредили частное домовладение, гараж, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, взрывчаткой был поражен мемориал. По словам Гладкова, камень сильно посекло.

В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, уточнил он. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.