В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение после шторма «Севастопольэнерго»: более двух тысяч человек остаются без света в Севастополе

Фото: t.me/sev_energo

В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение после сильного шторма, сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго». По данным компании, без электричества остаются чуть больше двух тысяч человек и 630 домов.

По данным на 17:00 28 ноября в результате стихии в электрических сетях 0,4–6кВ «Севастопольэнерго» произошло более 300 аварийных отключений. На данный момент в работе 95 заявок. Без электроснабжения остаются 2150 человек населения и 630 домов. В электрических сетях проводятся аварийно-восстановительные работы, — указано в сообщении.

Ранее Минэнерго России сообщило, что около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Аварийные службы работают в усиленном режиме, на местах ЧП задействованы 680 бригад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что шторм стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.

Также стало известно, что Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт административного центра Олюторского района на севере Камчатки. По данным СМИ, взлетно-посадочная полоса оказалась под водой. Самолетное сообщение с муниципалитетом было прервано. По словам главы МЧС края Сергея Лебедева, сейчас вода уже отступила.