В Севастополе пиротехники ликвидировали под водой четыре суббоеприпаса Четыре суббоеприпаса уничтожили под водой на пляже Учкуевка в Севастополе

Фото: МЧС России

В Севастополе в акватории пляжа Учкуевка пиротехники ликвидировали четыре суббоеприпаса, сообщили в пресс-службе МЧС России. Водолазы обнаружили их на глубине до пяти метров. Работы по поиску неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов продолжаются.

Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя. Они обнаружены на глубине до пяти метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа Учкуевка, — сказано в сообщении.

Вооруженные силы Украины атаковали пляж «Учкуевка» 23 июня. В результате удара погибли четыре человека. В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения в момент ракетной атаки. На кадрах видно, как на воде появляется рябь от разорвавшихся кассетных боеприпасов, после чего люди начинают разбегаться в панике.

В районе пляжа «Учкуевка» ранее пиротехники уничтожили фрагменты ракеты ATACMS, несдетонировавшие после обстрела ВСУ. По данным департамента общественной безопасности Севастополя, операции участвовали 35 сотрудников различных служб и ведомств. При уничтожении фрагментов также было задействовано семь единиц спецтехники и два беспилотника.