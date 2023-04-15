В Севастополе перестал ходить морской транспорт Власти Севастополя сообщили о приостановке движения морского транспорта

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Скоростное морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» выполняет первый рейс по маршруту между Севастополем и Ялтой

В Севастополе временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта, говорится в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причины прекращения движения не называются. Власти пообещали пустить компенсационные наземные маршруты между конечными остановками.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте. В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно, — говорится в сообщении.

28 марта в Севастопольской бухте останавливали движение пассажирских катеров и парома в связи с резким усилением ветра в регионе до 20–25 м/с. Менее чем за сутки морское сообщение было восстановлено.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что президент России Владимир Путин одобрил идею пустить по автомобильному полотну Крымского моста небольшие и порожние грузовики до полной реконструкции. По его словам, окончательное решение о запуске грузового транспорта будет принято в ближайшие дни.