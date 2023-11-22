В Севастополе остановили движение морского транспорта

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта, говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале. Открыты компенсационные маршруты. Подвижной состав организован на площадях Нахимова и Захарова. Причины остановки движения не указаны.

Движение морского пассажирского транспорта остановлено, — говорится в сообщении.

В среду, 22 ноября, Министерство обороны России сообщило об обнаружении четырех безэкипажных катеров ВМС Украины в западной части акватории Черного моря. Они следовали в сторону Крымского полуострова. Их уничтожили.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о пресечении силами противовоздушной обороны попытки украинской армии совершить атаку по объектам на территории Крыма. В небе над регионом были сбиты три украинских беспилотных аппарата самолетного типа.

В понедельник, 20 ноября, жители Севастополя обратили внимание на громкие звуки в центре города. Губернатор города Михаил Развожаев объяснил их тренировкой расчетов Черноморского флота систем противоподводно-диверсионного обеспечения в районе Северного мола. Он добавил, что в городе все спокойно.