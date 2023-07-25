В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта, сообщает Минтранс города в Telegram. Причина остановки не указана. Отмечается, что ориентировочно рейд откроется через полчаса.

Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение, — говорится в сообщении.

24 июля поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь следовали с опозданием. Как уточнялось, поезда задерживались из-за приостановки железнодорожного движения в Джанкое. Поезда были остановлены на фоне атаки украинских беспилотников. Позже стало известно, что движение поездов возобновили в тот же день.

По информации Министерства обороны РФ 24 июля, военные перехватили над полуостровом 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, задействовав средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. Часть дронов упали в море, а некоторые — на территории Крыма. Один БПЛА рухнул на склад с боеприпасами.

Ранее стало известно, что в результате налета беспилотников ВСУ был нанесен удар по складу с боеприпасами в Джанкойском районе Крыма. Об этом заявлял глава региона Сергей Аксенов. Он также отметил, что в Кировском районе дроном поврежден частный дом.