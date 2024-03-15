Стало известно, сколько человек будут голосовать онлайн в Севастополе Развожаев: в Севастополе около 40 тысяч человек зарегистрировались на ДЭГ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Около 40 тысяч жителей Севастополя зарегистрировались для голосования через систему дистанционного электронного голосования, заявил в беседе с NEWS.ru губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, были небольшие технические проблемы с ДЭГ, но все быстро решалось.

Севастополь в числе тех регионов, где еще и организовано дистанционное голосование. Мы тоже второй раз в ДЭГ участвуем. Порядка 40 тысяч человек, по информации избиркома, зарегистрировались в ДЭГ. Идет голосование, были небольшие технические проблемы, за которые ответственны федеральные организаторы, но они все преодолевались, — отметил Развожаев.

При этом люди, которые хотели проголосовать лично, пришли даже раньше, чем открылись избирательные участки, подчеркнул губернатор. Они минут 20-30 подождали открытия участков и отдали свой голос. Как пояснил глава города, люди, которые хотели переприкрепиться и проголосовать в Севастополе, завершили эти процедуры своевременно — 11 марта.

На мой взгляд, все, что необходимо для свободного и открытого волеизъявления севастопольцев и тех, кто по той или иной причине приняли решение сегодня голосовать в Севастополе — создано, — заключил губернатор.

Ранее Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Глава государства отдал свой голос онлайн. На опубликованных кадрах лидер зашел в свой кабинет и проголосовал через рабочий компьютер. Затем он помахал на камеру.

В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России лично. Он опубликовал видео, на котором опускает бюллетень в урну для голосования. По его словам, желающих проголосовать на участках утром в пятницу оказалось немало.