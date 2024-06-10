В Севастополе оценили попытки ВСУ использовать дальнобойное оружие Развожаев назвал фиаско попытки ВСУ ракетными ударами повлиять на ситуацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Развожаев

Попытки украинских войск повлиять на ситуацию атаками дальнобойным оружием потерпят фиаско, отметил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его мнению, все закончится тем, что будет увеличена группировка сил противовоздушной обороны и Киев опять потерпит неудачу.

Губернатор города пояснил, что украинским властям надо отчитываться перед спонсорами после проваленного контрнаступления и других неудач на фронтах. Развожаев подчеркнул, что кроме шума все эти дистанционные атаки военного значения не имеют. Они приближены к террористическим атакам и вызваны военными провалами, считает он.

Поэтому было дано вначале большое количество дальнобойного оружия, ракетных систем, а после было дано разрешение на его использование. Это приведет к тому, что будет наращена группировка сил ПВО и этот способ врага влиять на ситуацию закончится фиаско, — сказал губернатор.

Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились, заявлял ранее Михаил Развожаев. По его словам, этот город всегда «оставался непокоренным и русским».

Развожаев также говорил, что корабли Черноморского флота не оставляли Севастополь и продолжают выполнение тактических задач. По его данным, корабли поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера противника.