В Севастополе объявлена воздушная тревога Губернатор Севастополя заявил о воздушной тревоге

В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. Сообщается, что движение транспорта по Крымскому мосту временно закрыто.

Внимание всем! Воздушная тревога! — написал глава Севастополя.

Губернатор также объяснил задымление в районе Севастопольской бухты. По его словам, это российские военные применяют табельные средства маскировки.

Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», движение морского транспорта также приостановлено. По предварительной информации, со стороны Хмельницкой области взлетели четыре носителя крылатых ракет Storm Shadow Су-24М. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Ранее стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны со стороны Херсонской области, и все они были уничтожены системами противовоздушной обороны. По предварительным данным, обломки двух БПЛА повредили жилой дом в поселке Первомайское. Еще несколько беспилотников упали на животноводческую ферму. Пострадавших среди местного населения нет.