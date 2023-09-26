В Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе объявлена воздушная тревога, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Никаких подробностей более не приводится. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Внимание всем! Воздушная тревога, — говорится в сообщении.

Тревога продлилась ровно десять минут. После чего власти дали отбой.

Накануне вечером губернатор региона сообщил об отражении ракетной атаки в Севастополе. По его словам, сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек.

Перед этим из-за опасности ракетного удара в Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Также временно было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позже все движение было восстановлено.

Утром 26 сентября сообщалось о работе ПВО в Белгородской области. В районе села Санково был сбит беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Непосредственно в зоне СВО за последние сутки ВС РФ улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские военные также ликвидировали несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины.