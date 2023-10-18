В Севастополе объявили воздушную тревогу Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена на всей территории Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Глава региона дополнил свой пост видеоинструкцией, как необходимо действовать в таких случаях.

Внимание всем! Воздушная тревога! — говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендуется плотно закрыть окна, перекрыть системы газо-, водо- и электроснабжения, а после укрыться в комнате с несущими стенами вдали от окон. Тем, кто знает о местах укрытия у дома, необходимо туда проследовать, взяв с собой вещи первой необходимости, а также документы, деньги и банковские карты.

Этим утром Развожаев предупреждал местных жителей, что в Севастополе с 08:00 до 08:30 17 октября будут слышны громкие звуки из-за проходящих учений в районе Северного и Южного молов. Он подчеркнул, что служащие Черноморского флота будут применять реактивные бомбометы. Глава города призвал местных жителей не поддаваться панике.

13 октября Черноморский флот начал проводить учения в Севастопольской бухте. Как рассказали в пресс-службе ЧФ, в рамках учений будут отрабатываться меры по противоминной обороне и борьбе с диверсантами. Российские моряки планируют выполнить упражнения по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. К учениям привлекли противодиверсионные катера, а также патрульный корабль «Павел Державин».