В Севастополе объяснили срабатывание системы ПВО Губернатор Севастополя назвал срабатывание ПВО над городом тренировочным

Фото: mil.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил в своём Telegram-канале, что срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом было тренировочным. Он пояснил, что это была отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота. Губернатор отметил, что Севастополь находится под надёжной защитой.

Родной город под надёжной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно, — написал Развозжаев.

Пользователи Сети поблагодарили главу за разъяснение и признались, что срабатывание системы ПВО их напугало.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе с 22:00 10 июня до 20:00 25 июня. Такие меры приняты для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности граждан. «Желтый» уровень будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов. Также мера коснется объектов Минтранспорта республики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава Крыма, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Госкомитета по водному хозяйства и мелиорации.