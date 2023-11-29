В Севастополе назвали сроки восстановления электроснабжения после шторма Вице-губернатор Севастополя: аварийные работы будут завершены к ночи 29 ноября

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В Севастополе более 500 домов, в которых проживают около 2000 человек, пока остаются без электроснабжения после шторма, сообщил в своем Telegram-канал вице-губернатор города Евгений Горлов. По его словам, аварийные работы будут завершены около полуночи 29 ноября.

На данный момент в работе 84 заявки. Без электроснабжения остаются 1850 человек и 540 домов. Ориентировочное время устранения — 23:00 29.11.23, — написал Горлов.

Ранее Минэнерго России сообщило, что около 1,9 млн человек остались без электроснабжения из-за непогоды в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Аварийные службы работают в усиленном режиме, на местах ЧП задействованы 680 бригад.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, шторм, обрушившийся на Крым, стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. Синоптик отметил, что похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции. Вильфанд спрогнозировал трехдневную продолжительность «беспокойной ситуации» на черноморском побережье. По его мнению, осадки и сильный ветер в регионе продолжатся до 29 ноября.