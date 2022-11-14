На пляже в Севастополе нашли мертвого дельфина В Севастополе нашли мертвого дельфина, которого могли выбросить из дельфинария Flipper

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На пляже в Севастополе найден мертвый дельфин, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, это один из четырех животных, которых ранее отпустили в море из дельфинария Flipper.

Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин - Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100% подтверждения, — написал Развожаев.

Он добавил, что таким образом подтверждается версия, что дельфинам сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария Flipper в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Директора и сотрудников дельфинария за этим занятием застали очевидцы. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он заявил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».