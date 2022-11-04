В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов

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В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов, сообщает пресс-служба городского МВД. В настоящий момент неизвестно, являются ли они теми самыми млекопитающими, которых ранее выбросили в море работники дельфинария «Flipper». Сотрудники правоохранительных органов выехали к месту обнаружения дельфинов.

В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию «Flipper», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария «Flipper» в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Директора и сотрудников дельфинария за этим занятием застали очевидцы. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он заявил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».