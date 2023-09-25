Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе, сообщил телеканал «Вести Севастополь» со ссылкой на муниципальную дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе объявлена воздушная тревога.
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Морской и наземный общественный транспорт прекратил движение в Севастополе, сообщил телеканал «Вести Севастополь» со ссылкой на муниципальную дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В городе объявлена воздушная тревога.