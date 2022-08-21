В Севастополе четвертый день подряд сработали системы ПВО Губернатор Севастополя Развожаев заявил о срабатывании системы ПВО четвертый день подряд

Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своём Telegram-канале, что в городе системы ПВО отработали четвертый день подряд. По его словам, ракеты сбили объекты на подходах к аэропорту Бельбек со стороны Евпатории. Глава города обратился к жителям с напоминанием о публикации видео работы ПВО без привязки к местности.

Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории, — написал Развожаев.

Он добавил, что украинское руководство тщетно пытается «нагнать панику» на жителей Севастополя.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли очередную попытку нанести удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Он добавил, что были предприняты попытки ударить по Каховской ГЭС, в ходе обстрелов разрушений не зафиксировано.

По его словам, ракеты сбили не менее 15 объектов, которые были выпущены по городу. После установления контроля над областью российскими военными ВСУ усилили обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах региона, утверждают в ВГА.