В Сети возмутились победившей на фестивале скульптурой Папы Карло Пользователи Сети возмутились скульптурой Папы Карло на фестивале под Томском

Пользователи Сети возмутились скульптурой Папы Карло, который в наказание вбивает гвозди в Буратино за плохое поведение, победившей на фестивале народных ремесел «Праздник топора» под Томском. Автор работы Александр Матерков в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что не вкладывал в скульптуру никакого смысла.

Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать еще? Ну, куплю жене сапоги, — заявил автор.

Директор ассоциации организаторов мероприятия Денис Лыхин в беседе с изданием назвал скульптуру сильнейшей работой Матеркова. Он отметил, что члены жюри оценивали участников по разным критериям: от задумки до качества выполнения. Лыхин подчеркнул, что скульптура действительно является неоднозначной, но при этом она вызывает эмоции. Организатор мероприятия уточнил, что работы могут остаться в парке «Околица» до следующего фестиваля.

Тем временем местные жители возмущаются в социальных сетях из-за победившей скульптуры. Многие пользователи не оценили выбор жюри, а некоторые попросили победителя забрать работу с собой, чтобы она не оставалась в парке.

В мае возле детского сада в Екатеринбурге установили скульптуру человека в балахоне и с младенцем на руках. Директор учреждения Анна Филосян рассказала, что неизвестно, кто мог ее установить, и пообещала разобраться в ситуации.