В Сети распространяются видео с падающим в Кемеровской области самолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает о крушении самолета в Кемеровской области. По его информации, оперативные службы региона «подняты на уши». Очевидцы тем временем публикуют кадры, на которых запечатлен стремительно падающий вниз борт.

По данным Mash, на предполагаемое место крушения в Мариинском районе уже прибыли сотрудники специальных служб. Однако никаких обломков они обнаружить не смогли, говорится в публикации. Власти региона информацию о падении самолета пока что не подтверждали.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения учебного самолета в районе аэродрома Балапан в Карагандинской области Казахстана. По данным специальных ведомств, борт выполнял тренировочный полет. После его старта члены экипажа не смогли выйти на связь.

Также стало известно о крушении легкомоторного самолета около деревни Князь Умет в Пензенской области. По предварительной информации, борт упал из-за того, что зацепился за линию электропередач. Пилот самолета выжил, однако получил травмы. Информация о других пострадавших в результате инцидента не поступала.