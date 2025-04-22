В Сети публикуют новые кадры после мощных взрывов в воинской части

Фото: NEWS.ru

Очевидцы продолжают публиковать в Сети последствия взрывов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области. На кадрах — столбы дыма, из-за которых небо буквально заволокло пеленой. Взрывные волны чувствуют жители близлежащих населенных пунктов.

Взрывы прогремели днем 22 апреля. Причиной, по данным Министерства обороны РФ, стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия. Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Ее возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.

По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия пострадали три человека. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В настоящее время экстренные службы эвакуируют мирных жителей семи поселков Киржачского района после взрыва. Речь идет о Барсово, Мирном, СНТ «Звездный», Дубках, Першино, деревне Храпки и Грибаново. Администрация Киржачского района представила другие данные. Населенные пункты расположены в радиусе 5 километров от места взрыва.