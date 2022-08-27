В Сети появился паспорт погибшего американского наемника Глава Приморского края Кожемяко показал паспорт погибшего на Украине американца

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале показал снимок паспорта погибшего на Украине наемника Алана Джошуа. Согласно документу, американец родился 31 марта 1998 года в штате Теннеси. По словам Кожемяко, наемника ликвидировали добровольцы из приморского отряда «Тигр».

Первый результат работы «Тигра». На Украине уничтожен американский наемник. И это в первом боестолкновении буквально сразу после прибытия на передовую! На позиции наших добровольцев вышла подготовленная группа наемников из разных стран. Никто из приморцев не дрогнул. Атаку отбили, позиции отстоял, — написал Кожемяко.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова поставила в известность официальных лиц США, а также главу мониторинговой миссии ООН на Украине Матильду Богнер о готовности отправить тело погибшего американца Джошуа его родственникам. Она уточнила, что 24-летний наемник был убит во время боестолкновения в населенном пункте Егоровка. Солдаты ВСУ бросили тело однополчанина при отступлении.

Ранее стало известно, что иностранные наемники разочаровались в украинских командирах из-за их злоупотребления властью и непрофессионализма. По словам иностранцев, командиры ВСУ отправляли их на верную смерть. Наемники указали и на тот факт, что украинские командиры обогащаются за счет торговли оружием и обычных грабежей.