В Сети появился предвыборный ролик с нецензурной бранью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети набирает тысячи просмотров предвыборный видеоролик, в котором главная героиня нецензурно изъясняется. СМИ предположили, что видео сняли в Тюмени, однако глава регионального избиркома Игорь Халин опроверг эту информацию Telegram-каналу «Подъем».

Избирательная комиссия Тюменской области при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации в 2024 году каких-либо роликов, в том числе призывающих принять участие в голосовании, не изготавливала и не распространяла, — сказал Халин.

В кадре молодая героиня в образе гламурной, но недалекой девушки грубо отвечает старушкам на лавочке на предложение сделать что-нибудь для страны. В следующей сцене героиня приходит на избирательный участок и, используя ненормативное слово, кидает паспорт на стол сотруднику комиссии.

Ранее огромный баннер с орфографической ошибкой, посвященный предстоящим выборам президента России, повесили на один из жилых домов Обнинска в Калужской области. На предвыборном баннере слово «Российская» было написано с одной буквой «С». В администрации возложили вину за произошедшее на компанию-подрядчика. При этом не уточняется, понесет ли организация какое-либо наказание за допущенную ошибку. После многочисленных жалоб горожан плакат был демонтирован.