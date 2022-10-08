В Сети появилось возможное фото взорванной на Крымском мосту фуры Mash опубликовал предположительное фото фуры, взорванной на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Telegram-канале Mash появилось возможное фото фуры, взорванной на Крымском мосту утром 8 октября. Как уточнили в источнике, грузовик, предположительно, выехал из Краснодара. Журналисты канала выдвинули версию, согласно которой красный тягач начинили взрывчаткой. После этого автомобиль проехал пост ГИБДД и взорвался на мосту.

Предварительно, красный тягач, начиненный взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. Пробег у фуры — 870 тысяч км, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября: на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

После сенатор Александр Башкин выразил уверенность в том, что российские ведомства, в том числе Министерство обороны, дадут адекватный, осознанный и, возможно, асимметричный ответ на «дерзкий удар» по Крымскому мосту. Политик предположил, что за произошедшим стоит не только Украина, но и Запад.