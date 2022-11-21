В Сети появилось видео уничтожения российским «Аллигатором» техники ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор» техники украинских военных, оно было опубликовано на сайте телеканала «Звезда». На кадрах видно, как воздушное судно пролетает над водоемами и полями, а после атакует технику ВСУ. При этом от систем противовоздушной обороны вертолету удается скрыться при помощи ловких маневров.

Сходили, противотанковой управляемой ракетой «Вихрь» сожгли БТР противника. Очень довольны. Даже несмотря на то, что погодные условия не особо позволяли, задачу выполнили. В принципе, как всегда, — заявил штурман Ка-52 с позывным «Буби».

Ранее Минобороны России показало РСЗО «Торнадо-С» с индивидуальным наведением снарядов. Система является модернизированной версией РСЗО «Смерч» с увеличенной дальностью стрельбы, точностью и огневой мощью. Она способна поражать цели на расстоянии 120 км против 70–90 км у «Смерча».

В Минобороны также заявили, что программно-аппаратные средства «Торнадо-С» позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.