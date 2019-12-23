https://static.news.ru/photo/aa48bbb0-2576-11ea-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

В YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста через Керченский пролив. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.

Строительство железнодорожной части моста официально окончено. 25 декабря по нему проедет пассажирский поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который отправится из Северной столицы 23 декабря.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин открыл движение по самому длинному мосту в стране. 23 декабря он проехал в кабине машиниста по Крымскому мосту. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань. В поездке президента сопровождали рабочие, которые строили мост.