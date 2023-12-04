В Сети появилось видео столкновения фуры с колонной Росгвардии Фура столкнулась с колонной Росгвардии в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал РИА Новости опубликовал видео столкновения фуры с колонной Росгвардии в Воронежской области. Водитель грузовика превысил скорость и влетел в колонну трех автобусов, трех «Уралов» и двух машин сопровождения.

Один человек погиб, еще четверо пострадали, — указано в сообщении агентства.

Telegram-канал Mash сообщил, что водитель мог уснуть за рулем. По данным канала, сидевший на пассажирском месте сменщик погиб.

3 декабря водитель легкового автомобиля устроил дорожно-транспортное происшествие в Приморском крае. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате виновник аварии погиб.

ДТП произошло на третьем километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный. Как рассказали в ведомстве, 24-летний водитель Suzuki Solio, двигаясь в направлении города Артем, выехал на встречку, где столкнулся с Suzuki Grand Vitara.

Ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Абатском районе Тюменской области. Авария произошла на 371-м километре автодороги Тюмень — Омск по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. На опубликованных кадрах видно, что кабины обоих большегрузов превратились в груды металла.

В тот же день выезд на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, где водитель легковушки столкнулся с КамАЗом. Погибли три человека, в том числе несовершеннолетний, находившиеся в иномарке. Водитель грузовика получил травмы.