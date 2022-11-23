В Сети появилось видео спасения мужчины на станции в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На станции в Мытищах подросток спас мужчину, который по неясной причине стоял на железнодорожных путях, сообщает «360». Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как молодой человек спрыгнул с платформы, оттолкнул мужчину и, схватив его за плечи, потащил в сторону другой платформы.

Мужчина стоял на рельсах. <...> Все люди стояли, смотрели и фиксировали это на видео. Но вдруг парень лет 16-17 <...> спрыгнул с платформы и оттолкнул мужчину. Спасибо таким неравнодушным людям, побольше бы таких! — рассказал источник.

По словам очевидца, подросток решил помочь мужчине, чтобы тот не попал под поезд. Хотя его видели и другие люди на платформе, больше помочь никто не посчитал нужным.

Сотрудник экстренных служб ранее вытащил из воды в акватории реки Малая Кокшага провалившуюся под лед девушку в Марий Эл. Спасатель нырнул в воду и поплыл к пострадавшей, которая не подавала признаков в жизни. Операция по спасению прошла успешно, сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

До этого в Люберцах годовалый ребенок выпал из окна 14-го этажа и чудом спасся, зацепившись за кондиционер. Поднял малыша его отец, для этого мужчине пришлось спуститься на уровень 12-го этажа и удерживать своего сына до тех пор, пока его через окно не впустили соседи. В результате инцидента ребенок сломал плечо, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.