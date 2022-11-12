«Русская Весна» показала передвижение техники НАТО по Херсонскому фронту

Фото: NATO/flickr.cm

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как по Херсонской линии фронта в массовом порядке передвигается бронированная техника НАТО. По информации канала, были замечены американские противотанковые комплексы TOW на базе HMMWV. Также в кадр попала колонна десантно-штурмовых войск на бронированных автомобилях Wolfhound (Великобритания). Минобороны РФ эту информацию не комментирует.

Натовская бронетехника массово движется по Херсонскому фронту, — говорится в сообщении «Военкоров Русской Весны».

Ранее в китайском издании NetEase была опубликована статья, в которой говорилось, что украинский конфликт используется Западом для того, чтобы подготовиться к полноценной войне с Россией. Авторы убеждены, что украинская армия не могла бы так просто применять западное оружие, если бы США и их союзники не командовали операциями и не обеспечивали бы тактическое руководство ее действиями.

Между тем в Китае полагают, что благодаря конфликту на Украине НАТО получило возможность проверить боеспособность России и узнать ее слабые стороны.