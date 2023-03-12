Опубликовано видео с места массовой аварии под Саратовом

Фото: NEWS.ru

В Сети появилась видеозапись с места массовой аварии в Саратовской области, в которой пострадали 16 человек, в том числе трое детей. На 93-м км трассы Р-228 столкнулись более 20 автомобилей.

По данным Telegram-канала SHOT, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у 14-летнего подростка ушиб головного мозга, а также черепно-мозговая травма. По предварительной информации, причиной ДТП стал гололед и сильный туман. Сейчас движение по трассе перекрыто, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Авария случилась возле станции метро «Кировский завод». В результате ДТП пострадали два человека.

4 марта в Сочи водитель иномарки протаранил микроавтобус, в котором находились семеро пассажиров. В результате аварии водитель иномарки погиб, шесть пассажиров маршрутки получили различные травмы. По данным издания «Подъем», за рулем автомобиля находился полицейский.