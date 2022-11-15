В Сети появилось видео перестрелки между полицейскими и жителем Анапы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Видео перестрелки между полицейскими и жителем Анапы, который забаррикадировался в доме, появились в Сети. ОМОН ликвидировал 56-летнего мужчин во время штурма, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По предварительным данным, к мужчине, проживающему в анапской Цибанобалке, приехали представители энергосетевой компании в сопровождении полицейских для того, чтобы отключить электричество. Как сообщает Telegram-канал «112», Олег Л. отказывался платить за электричество, так как «родился в СССР, поэтому должен получать свет бесплатно».

Визитерам мужчина оказал сопротивление, напал на полицейских и ранил их ножом, после чего забаррикадировался в доме и стал отстреливаться от сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли представители следственного комитета, мужчина открыл стрельбу, после чего был ликвидирован ответным огнем.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям: применение насилия в отношении представителей власти и посягательство на жизнь сотрудника СК.

Ранее сообщалось, что полицейские в Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего нескольких силовиков. Мужчина напал с ножом на сопровождавших энергетиков двух участковых. Один из силовиков получил колотую рану бедра, другой — резаную рану ладони.