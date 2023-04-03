В Сети появилось видео игры белой медведицы Герды с медвежатами

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Белая медведица Герда с белым медвежатами

Посетитель Новосибирского зоопарка заснял на видео игру белой медведицы Герды с медвежатами, сообщает «МК в Новосибирске». На кадрах видно, что детеныши будто нападают на свою мать, пытаясь ее съесть, проявляя таким образом пробуждающиеся охотничьи инстинкты. Также на кадрах видно, как медвежье семейство катается по снегу.

Вольер Герды был временно закрыт после рождения детенышей, чтобы обеспечить им полный покой. Посетителям разрешили подойти к нему только в середине марта. Тогда же медвежата впервые вышли на прогулку.

Детеныши родились у Герды и белого медведя Кая в феврале. По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, появление на свет медвежат стало «прекрасным подарком» для жителей города в юбилейный год.

У Герды и Кая уже есть четверо детенышей. Ростик и Шилка давно живут в других зоопарках, а последняя даже успела стать мамой. Разнополых близнецов Нроди и Шайну планируют разлучить с родителями в будущем, когда они подрастут.

Ранее сообщалось, что частично парализованный медведь Диксон, привезенный на реабилитацию в Московский зоопарк, научился переворачиваться. Теперь зоологи смогут проводить более тщательные осмотры животного.