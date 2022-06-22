В Сети появились подробности по БПЛА, атаковавшему Новошахтинский НПЗ SHOT: в атаке на Новошахтинский НПЗ участвовали два БПЛА

Фото: shutterstock

В Сети появились фотографии обломков беспилотника, атаковавшего Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, материал опубликовал Telegram-каналом SHOT. Предположительно, беспилотников было два. Также появилось видео непосредственно с атакой БПЛА.

Согласно информации источника, было два беспилотника, один из них был сбит, обломки второго нашли между двумя резервуарами на НПЗ.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на свой источник сообщает, что БПЛА не был Bayraktar TB2 турецкого производства, об этом говорит конструкция ряда элементов. Предположительно, на кадрах запечатлен украинский беспилотник PD-1 или PD-2. По другим данным, это может быть беспилотник «Горлица».

22 июня в районе 9 утра появились сообщения о возгорании на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Площадь пожара составляла 50 кв. м. Позже выяснилось, что возгорание произошло в результате атаки беспилотника, в Сети распространилось несколько видеозаписей в разных ракурсах, на которых видно, как БПЛА пикирует на завод, после чего происходит взрыв.