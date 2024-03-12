В Сети появились первые кадры с места крушения Ил-76 в Ивановской области «Ивановские новости» опубликовали первые кадры с места крушения самолета Ил-76

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Издание «Ивановские новости» опубликовало первые эксклюзивные кадры с места крушения военного самолета Ил-76 в Ивановской области. На них видно, что обломки воздушного судна находятся среди деревьев в лесополосе рядом с кладбищем Богородское. По словам журналиста, территория вокруг оцеплена, там работают сотрудники полиции и люди в военной форме.

Самолет находится в деревьях, к нему подъезжают машины, — заявил корреспондент издания.

По словам журналиста, представители средств массовой информации пытаются подойти ближе к месту падения военного самолета. Однако сотрудники в военной форме не подпускают их к оцепленной территории.

По данным Минобороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. У него произошло возгорание одного из двигателей. Во время полета на борту самолета находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что жертвами крушения самолета Ил-76 в Ивановской области стали 16 человек, а не 15. Один из пассажиров не был зарегистрирован. При этом останки тел членов экипажа уже обнаружены.