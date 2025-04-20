В Сети появились первые кадры из Бахмута после начала пасхального перемирия

Фото: РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Telegram-канал Mash опубликовал первое видео из Бахмута после начала пасхального перемирия. Автор ролика показывает разрушенный город и заявляет, что населенный пункт не был таким спокойным с 2022 года.

Такое спокойствие этот город, наверное, первый раз переживает с 2022 года, — сказал мужчина.

Кроме того, житель Бахмута назвал царящую в городе атмосферу благодатью. Он также поздравил православных с Пасхой.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указание прекратить огонь.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной.

Между тем телеканал CNN считает, что пасхальное перемирие может повлиять на позицию Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Журналисты считают, что президент США Дональд Трамп проявит свою лояльность.